Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen aus dem Bereich der Polizei Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall bei Alarmfahrt

Am Samstag, 01.02.2020, war um 16:17 Uhr ein Rettungswagen mit eingeschalteten Sondersignalen auf der Bardostraße in Fulda mit Ziel Klinikum Fulda unterwegs. An der Kreuzung Bardostraße / Am Rosengarten / Johannisstraße tastete sich die Fahrerin bei Rot zeigender Lichtzeichenanlage in den Kreuzungsbereich hinein. Dabei kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem Pkw Ford Fiesta, welcher bei Grün auf dem rechten von zwei Linksabbiegespuren vom Rosengarten kommend auf die Bardostraße einfahren wollte. Der 82-jährige Fahrer des Fiesta prallte mit der Fahrzeugfront in den linken Heckbereich des Rettungsfahrzeuges. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3500 Euro, verletzt wurde niemand.

Zusammenstoß auf Kreuzung in Großenlüder-Bimbach

In Großenlüder-Bimbach ereignete sich am Samstag, 01.02.2020, um 16:10 Uhr ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Jahnstraße / Raiffeisenring. Der 19-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr den Raiffeisenring und wollte die Jahnstraße überqueren. Dabei beachtete er nicht die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Tiguan und es kam zur Kollision. Der VW prallte dann noch gegen eine angrenzende Grundstücksmauer und beschädigte diese. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 7300 Euro.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

