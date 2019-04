Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunkener Mann beschädigt geparkte Fahrzeuge

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Ein 20-jähriger betrunkener Mann beschädigte am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Neckarstadt mehrere geparkte Fahrzeuge. Eine Zeugin verständigte gegen 1.30 Uhr die Polizei, nachdem sie beobachtet hatte, wie ein Mann in der Dammstraße an mehreren Autos die Antennen abgerissen hatte und gegen weitere Fahrzeuge getreten hatte. Aufgrund einer Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife den 20-Jährigen in der Dammstraße ausfindig machen. Beim Erblicken des Streifenwagen rannte er los und bog in die Diesterwegstraße ein. Die Beamten konnten den Mann jedoch einholen und schließlich an der Kreuzung zur Langstraße ergreifen und widerstandslos festnehmen. Er hatte noch eine abgebrochenen Mercedes-Stern, ein Spiegelgehäuse, eine Antenne und einen weißen Griff bei sich. Er wurde zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht. Ein hier durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 20-Jährige vorübergehend in der Arrestzelle untergebracht, wo er auch seinen Rausch ausschlafen konnte. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Bei einer späteren Absuche des Lauf- und Fluchtwegs des jungen Mannes konnten insgesamt drei Fahrzeuge mit abgebrochenen Antennen, zwei Fahrzeuge mit abgebrochenem Mercedes-Stern und ein Motorroller mit beschädigtem Rückspiegel festgestellt.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell