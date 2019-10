Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - 24 Tütchen Marihuana sichergestellt

Bocholt (ots)

Am Mittwochnachmittag wurden Beamte der Radstreife gegen 15.50 Uhr auf der Aurillac Promenade auf zwei junge Männer aufmerksam, die sich verdächtig verhielten. Von einer der beiden Personen ging deutlich wahrnehmbarer Marihuanageruch aus - beide gaben an, keine Drogen dabei zu haben. Einer hatte die Wahrheit gesagt, bei dem anderen, einem 18-jährigen Bocholter, fanden die Beamten in der Kleidung versteckt 24 Tütchen Marihuana. Die Drogen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell