POL-FR: Waldkirch-Kollnau: Zusammenstoß zwischen E-Bike und Auto - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Dienstagvormittag, dem 12.05.2020, fuhr ein 58-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der Kollnauer Straße. Ob er hierbei die Fahrbahn benutzte oder auf dem Gehweg fuhr ist noch nicht sicher geklärt. Eine Autofahrerin bog, von der Elzacher Straße kommend, nach rechts ab und übersah dabei den Radfahrer. Dieser wurde bei dem Zusammenstoß verletzt; an beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist wohl beiden Fahrern ein verkehrsrechtliches Fehlverhalten vorzuwerfen. Zur genauen Klärung des Unfallherganges werden Zeugen gesucht; Hinweise an das Polizeirevier Waldkirch unter Telefon: 07681/4074-0.

