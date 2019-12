Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Pedelec unterschlagen

erst getrunken, dann gefahren

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

in Drogeriemarkt eingebrochen

Gartenhütte brennt

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Frohnhausen - Pedelec geliehen und nicht zurückgebracht

Am vergangenen Donnerstag (12.12.2019) interessierte sich ein Unbekannter in einem Fahrradgeschäft in der Industriestraße für ein Mountainbike der Marke Giant. Er vereinbarte um 16:45 Uhr eine Probefahrt mit dem schwarz-grünen Pedelec aus Carbon. Zunächst fuhr er auf dem Parkplatz vor dem Geschäft. Plötzlich entfernte sich der dreiste Dieb mit dem Fahrrad und kehrte nicht wieder zurück. Die Polizei ermittelt nun wegen Unterschlagung. Wer kann Hinweise zum Verbleib des rund 5.000 Euro teuren Mountainbikes machen? Hinweise nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg - Unfallfahrer flüchtet

Rund 100 Euro beträgt der Schaden, den ein Unbekannter zwischen Donnerstagnachmittag (05.12.2019), 16:00 Uhr und Samstagmittag (07.12.2019), 11:45 Uhr verursachte. Der Unfallfahrer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den weißen Skoda an der Stoßstange hinten links. Zum Tatzeitpunkt parkte der Skoda Rapid am rechten Fahrbahnrand in der Wolframstraße. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070

Herborn- erst getrunken, dann gefahren

Herborner Polizisten kontrollierten am Freitag (14.12.2019) gegen 02:10 Uhr einen 24-jährigen Ford-Fahrer in der Schulhofstraße. Bei der Überprüfung stellten die Ordnungshüter Alkoholgeruch bei dem Fiesta-Fahrer fest. Ein Alkohltest zeigte einen Wert von 2,6 Promille. Der Autofahrer musste mit zur Polizeiwache. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Seinen Führerschein stellten die Polizeibeamten sicher. Auf den 24-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Herborn- Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Am Sonntagnachmittag (15.12.2019) überquerte eine 19-Jährige die Augustastraße in Höhe der Gaststätte. Ein schwarzer Kleinwagen fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der jungen Frau und stoppte neben ihr. Ein Mann stieg aus. Unvermittelt schlug er der 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Die Frau fiel zu Boden. Der 30-40 Jahre alte Mann stieg in sein Auto und fuhr weg. Der Autofahrer hatte einen kleinen dunklen Hund in seinem Kleinwagen. Der Mann soll einen Dreitagebart und kurze dunkelblonde Haare haben. Die, aus der Gemeinde Driedorf, stammende Frau begab sich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Herborner Polizei fragt: Wer hat den Vorfall gestern Nachmittag, um 13:35 Uhr, in der Nähe des ZOB´s beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem Auto mit dem Teilkennzeichen LDK-SH... oder dessen Fahrer geben? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050

Herborn - Spiegel beschädigt und geflüchtet

Offenbar beim Vorbeifahrern streifte ein Unbekannter am Samstag (14.12.2019) zwischen 13.00 Uhr und 18:00 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten silbernen Mitsubishi in der Friedrich-Birkendahl-Straße. Der Unfallfahrer beschädigte den Außenspiegel an der Fahrerseite und hinterließ einen Schaden von 150 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Fahrrad gestohlen

Zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr stahlen unbekannte Diebe am gestrigen Nachmittag (15.12.2019) ein Fahrrad. Das E-Bike der Marke Specialized stand unverschlossen im Erdgeschoss eines Wohnhauses in der Hauptstraße. Das schwarze Pedelec hat einen Wert von rund 1600 Euro. Hinweise zum Dieb oder dem Verbleib des E-Bikes erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar- in Drogeriemarkt eingebrochen

Dreiste Diebe verschafften sich in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zu einem Drogeriemarkt am Buderusplatz. Gegen 00:20 Uhr brachen sie die Eingangstür auf und gelangten in den Verkaufsraum. Aus den Regalen stahlen die Diebe Parfum in derzeit noch nicht bekannter Menge. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf 2.000 Euro. Die Wetzlarer Ordnungshüter haben die Ermittlungen aufgenommen und fragen: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen Sonntag (15.12.2019) und Montag (16.12.2019) im Bereich des Buderusplatz beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Solms-Niederbiel: Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Donnerstag (12.12.2019), 09:00 Uhr und Samstag (14.12.2019), 17:00 Uhr brachen unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus ein. Die Täter schlugen in Niederbiel in der Westerwaldstraße zu. Die ungebetenen Gäste durchwühlten das Haus, entwendeten Bargeld und zwei neue E-Bikes. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Kirchenfenster beschädigt

Zwischen Samstag (14.12.2019), 18:00 Uhr und Sonntag (15.12.2019), 10:00 Uhr beschädigten Unbekannte eine Milchglasscheibe am rechten Seiteneingang der St. Anna Kirche in Hubertusstraße. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes- eingebrochen und Feuer gelegt

Samstagmorgen (14.12.2019), kurz vor 04:30 Uhr brach ein Unbekannter in eine Gartenhütte auf dem Campingplatz in der Dammstraße ein. Er hebelte die Eingangstür der Hütte auf und gelangte in den Innenraum. Dort öffnete der Einbrecher mehrere Schränke. Anschließend begab sich der dreiste Dieb zu dem angrenzenden Holzvorstand und setzte diesen in Brand. Aufmerksame Zeugen bemerkten das Feuer. Sie informierten die Wetzlarer Feuerwehr, die den Brand löschten. Es entstand ein Schaden von 1.500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

