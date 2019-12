Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dillenburg - Zwei Kilogramm Drogen gefunden

Dillenburg (ots)

Den richtigen Riecher hatten Polizisten der Autobahnpolizei Mittelhessen am Sonntagnachmittag. Gegen 16:45 Uhr kontrollierten sie einen Autofahrer und fanden rund zwei Kilogramm Amphetamin.

Gestern Nachmittag (15.12.2019) bemerkten Ermittler einer zivilen Fahndungsgruppe der Autobahnpolizei Mittelhessen einen älteren VW Golf auf der Autobahn A45 in Höhe Haiger, der durch seine unsichere Fahrweise auffiel. An der Anschlussstelle Dillenburg verließ der schwarze Golf die Autobahn. Die Polizisten entschlossen sich den VW zu kontrollieren und schalteten das Blaulicht und die Sirene am Zivilwagen an. Der VW-Fahrer versuchte zunächst zu flüchten. Er fuhr auf die Bundesstraße 277 in Richtung Dillenburg und von dort auf die Bundesstraße 253 in Richtung Eschenburg. In der Kasseler Straße konnten die Beamten der Golffahrer zum Anhalten bewegen. Die Polizisten kontrollierten den Fahrer und das Auto.

Den Fahndern ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Drogentest reagierte positiv. Offenbar hatte der 40-Jährige Kokain konsumiert. Einen Führerschein konnte der aus Herne stammende Mann nicht vorweisen, den hatte er bereits wegen Fahren unter Drogeneinfluss entzogen bekommen.

Bei der Durchsuchung des schwarzen Golfs fanden die Ermittler rund zwei Kilogramm Amphetamin. Sie nahmen den Mann fest und brachten ihn zur Polizeistation in Dillenburg. Dort wurde durch einen herbeigerufenen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt.

Der VW-Fahrer wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Handels mit Betäubungsmitteln.

