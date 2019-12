Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Raub auf Tabakladen scheitert - Unfallfluchten in Herborn, Solms, Ehringshausen und Wetzlar - Altkleider brennen in Aßlar - Unfall in Dutenhofen -

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Räuber scheitert / Polizei sucht Zeugen -

Nach einem Überfall auf ein Zeitungs- und Tabakladen in der Silhöfer Straße, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe.

Gegen 13.20 Uhr betrat der Räuber das Geschäft, bedrohte die Angestellte mit einem Schraubenzieher und forderte unmissverständlich die Herausgabe des Bargeldes. Die Angestellte verweigerte dies und versuchte zu fliehen. Der Unbekannte hielt sie fest, musste aber selber fliehen, nachdem Kunden den Laden betreten hatten. Er rannte in Richtung Schillerplatz davon. Die Angestellte kam mit dem Schrecken davon.

Der Räuber war von südländischem Aussehen, etwa 20 Jahre alt, ca. 160 groß und hatte dunkle Haare. Er trug Jogginghosen, ein dunkles Sweatshirt mit weißen Applikationen, hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und sprach gebrochen Deutsch.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer ist Zeuge des Überfalls geworden? - Wem ist der Räuber vor dem Überfall oder später schnell rennend auf der Flucht aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Identität des unbekannten Täters machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Herborn: Nach Spiegelunfall geflohen -

Beim Vorbeifahrern an einem vor der Walther-Rathenaus-Straße 10 geparkten Kia, krachte ein flüchtiger Unfallfahrer gegen den linken Außenspiegel des roten Picanto. Der Unbekannte war am Mittwochmorgen (11.12.2019), zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr von der Professor-Sell-Straße in Richtung Sparkasse unterwegs. Ein neuer Außenspiegel wird etwa 200 Euro kosten. Hinweise zum flüchtigen Unfallfahrer erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen: Halter eines unfallbeschädigten BMW gesucht -

Auf dem Parkplatz des Haverhill-Bades in der Neustadtstraße beschädigte ein Toyotafahrer gestern Abend (11.12.2019) einen dort abgestellten dunklen BMW mit Düsseldorfer Zulassung (D-Kennzeichen). Der 75-Jährige in dem silberfarbenen "Versus" touchierte beim Ausparkten den dunklen BMW und wurde erst später auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht. Bis er wieder zum Parkplatz zurückkehrte, war der BMW aus Düsseldorf bereits verschwunden. Die Ermittler der Herborner Polizei bitten den Halter oder Zeugen, die Angaben zu ihm machen können, sich unter Tel.: (02772) 47050 zu melden.

Aßlar: Altkleidercontainer angesteckt -

Am Mittwochabend (11.12.2019) zündelten Unbekannte an mehreren Altkleidercontainern. Gegen 20.20 Uhr entdeckten Zeugen den Brand in Höhe der Feuerwehr in der Willeckstraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben in Zusammenhang machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Dutenhofen: Ford prallt in Fiat -

Zwei Verletzte forderte ein Zusammenstoß gestern Abend (11.12.2019) auf der Wetzlarer Straße. Die 57-jährige Fahrerin eines Ford war gegen 20.20 Uhr in Richtung A45 unterwegs und wollte nach links auf die Münchholzhäuser Straße abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Fiat und prallte mit diesem zusammen. Die Wetzlarerin klagte an der Unfallstelle über Brustschmerzen, ihr 37-jähriger Unfallgegner aus Gießen trug eine blutige Nase davon. Beide wurden im Wetzlarer Krankenhaus behandelt. Da beide Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Blechschäden beziffert die Polizei auf mindestens 4.500 Euro.

Wetzlar: Nach Unfall auf dem Karl-Kellner-Ring geflohen -

Rund 1.000 Euro Schaden blieben an einem schwarzen Passat zurück, nachdem die Fahrerin eines schwarzen Kleinwagens beim Abbiegen gegen den Kombi gestoßen war. Derzeit geht die Polizei von folgendem Unfallhergang aus: Der Fahrer im Passat war gegen 14.20 Uhr am Mittwoch (11.12.2019) auf dem rechten Fahrstreifen des Karl-Kellner-Ring von der Stadtmitte in Richtung Schützenstraße unterwegs und musste verkehrsbedingt anhalten. Die Fahrerin eines dunklen Kleinwagens fuhr rechts an ihm vorbei, um auf dem Abbiegestreifen in Richtung Braunfels abzubiegen. Hierbei streifte sie den Kombi an beiden Türen der Beifahrerseite. Der Passatlenker nahm die Verfolgung auf, überholte den Kleinwagen und stellte die Frau am Steuer zur Rede. Die bestritt für den Schaden verantwortlich zu sein und fuhr Richtung Braunfels weiter. Die mutmaßliche Unfallfahrerin war nach Einschätzung des Passatfahrers über 60 Jahre alt, hatte blondes Haar und stammte aus dem osteuropäischen Raum. Weitere Angaben zu ihr oder ihrem Fahrzeug kann er nicht machen. Zeugen, die den Unfall gestern Nachmittag zwischen der Wetzbachstraße und der Ernst-Leitz-Straße beobachteten oder die Angaben zur Unfallfahrerin oder deren Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei Kontakt aufzunehmen.

Solms-Burgsolms: Außenspiegel touchiert -

Beim Vorbeifahren berührten sich am Dienstag (10.12.2019) auf der Georgshüttenstraße die Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge. Einer der Unfallbeteiligten machte sich aus dem Staub, ohne sich um den rund 200 Euro teuren Schaden seines Unfallgegners zu kümmern. Gegen 06.50 Uhr war ein schwarzer Audi A4 Kombi von der B49 kommend in Richtung Burgsolms unterwegs. Der Flüchtige kam ihm aus Burgsolms entgegen. Nach dem Zusammenstoß blieben beide Fahrzeugführer zunächst stehen. Der Fahrer im Audi stieg aus, der andere Beteiligte setzte seine Fahrt letztlich in Richtung B49 fort. Angaben zu dem flüchtigen Wagen kann der Audifahrer nicht machen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

