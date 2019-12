Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Erneut Zigarettenautomaten geknackt - Unfallfluchten in Bischoffen, Ehringshausen, Greifenstein und Wetzlar - Felgendiebe in Hörbach - Wohnungs- und Bauwageneinbruch -

Dillenburg und Wissenbach: Zigarettenautomaten geknackt -

In der Nacht von Montag (09.12.2019) auf Dienstag (10.12.2019) schlugen Automatenaufbrecher erneut im Dillenburger Stadtteil Frohnhausen sowie in Wissenbach zu. Gegen 00.30 Uhr alarmierte Anwohner aus der Rathausstraße in Wissenbach die Dillenburger Ordnungshüter. Zwei schlanke Männer, dunkel gekleidet - mit über den Kopf gezogenen Kapuzen, beide etwa 170 cm groß, hebelten an einem Automaten. Etwa eine halbe Stunde später, gegen 01.00 Uhr, meldeten sich Anwohner des Tannenweges in Frohnhausen. Auch hier versuchten zwei junge Männer den Automaten aufzubrechen. Sie scheiterten und flohen. Die Schäden an den Automaten summieren sich auf mindestens 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer kann weitere Angaben zu den beiden Tätern machen? Wem ist das Duo in Wissenbach und Frohnhausen noch aufgefallen? Wer hat dort in diesem Zusammenhang ein Pkw mit zwei Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Unfallfluchten: -

Nach Unfallfluchten in Bischoffen, Ehringshausen und Greifenstein bitten die Ermittler der Herborner Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Bischoffen: Baum umgefahren - Am Montagnachmittag (09.12.2019) beschädigte ein Unfallfahrer einen Baum in der Straße "Am Dieland". Gegen 13.06 Uhr hörte ein Anwohner den Aufprall. Der Unfallfahrer gab Fersengeld und ließ einen Schaden von rund 300 Euro zurück.

Ehringshausen: Parkplatzrempler am Ärztehaus - Auf rund 400 Euro summiert sich der Schaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf einem Parkplatz in der "Stegwiese" zurückließ. Am Montag vergangener Woche (02.12.2019) stand zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr ein silberfarbener Nissan Almera auf dem Parkplatz. Vermutlich beim Rangieren stieß der Unbekannte gegen die Heckstoßstange des Nissan.

Ehringshausen: Außenspiegel abgefahren - Am Nikolaustag (06.12.2019), gegen 11.40 Uhr touchierte ein Unbekannter einen in der Bahnhofstraße geparkten Ford. Während der Fahrer zu dieser Zeit in dem schwarzen Fokus wartete, fuhr der Flüchtige zu dicht vorbei, so dass die Außenspiegel aneinander krachten. Der neue Fordspiegel wird etwa 300 Euro kosten.

Greifenstein: Beim Ausparken gedotzt - In der Straße "Dillblick" blieb an einem grauen Passat eine Delle in der hinteren Tür der Beifahrerseite zurück. Der Wagen parkte in der Nacht von Samstag (07.12.2019) auf Sonntag (08.12.2019) in Höhe der Hausnummer 34. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer beim Ausparkten gegen den Passat stieß. Die Reparatur der Tür wird etwa 400 Euro kosten.

Herborn-Hörbach: Felgendiebe schlagen zu -

Insgesamt sechs Reifensätze im Gesamtwert von rund 30.000 Euro ließen Diebe von einem umzäunten Grundstück am Ende der Schönbacher Straße in Höhe der Bundesstraße 255 mitgehen. Ein in Hörbach ansässiger Autohändler nutzt das Grundstück als Abstellplatz für Pkw. Im Zeitraum von Donnerstag (05.12.2019), gegen 15.00 Uhr bis Montag, (09.12.2019), gegen 15.00 Uhr kletterten die Diebe über den Zaun und montierten von sechs Fahrzeugen die Felgen ab. Hierzu bockten sie die Pkw auf Pflastersteine auf, was Schäden in Höhe von rund 24.000 Euro an den Fahrzeugen zur Folge hatte. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen oder Fahrzeugen zur genannten Zeit an diesem Grundstück, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Herborn-Schönbach: Wohnungseinbruch -

Ungebetene Gäste suchten in der Nacht von Sonntag (08.12.2019) auf Montag (09.12.2019) ein Einfamilienhaus in der Straße "Wabachsweg" auf. Zwischen 23.15 Uhr und 13.00 Uhr hebelten die Täter ein Kellerfenster auf und stiegen ein. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Nach Einschätzung der Bewohner fehlt Bargeld in noch nicht bekannter Höhe. Die Aufbruchschäden belaufen sich auf ca. 100 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Diebe auf der Baustelle -

Auf Beute von der Baustelle in der Spinnereistraße hatten es Diebe am Wochenende abgesehen. Die Täter brachen das Schloss eines Bauwagens auf und suchten nach Wertsachen. Offensichtlich ließen sie ein Stromkabel im Wert von 75 Euro mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen, die die Täter zwischen Freitagnachmittag (06.12.2019) und Montagmorgen (09.12.2019) auf der Baustelle beobachteten. Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06411) 9180 entgegen.

Wetzlar-Nauborn: Nach Spiegelunfall abgehauen -

Nach einem Spiegelunfall auf der Wetzlarer Straße bitten die Unfallfluchtermittler der Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am Mittwoch vergangener Woche (04.12.2019), gegen 17.20 Uhr war der Fahrer einer silberfarbenen Mercedes E-Klasse in Richtung Wetzlar unterwegs. Dort kam ihm ein Fahrzeug teilweise auf seiner Fahrspur entgegen, worauf die Außenspiegel beim Vorbeifahren gegeneinander krachten. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den rund 300 Euro teuren Schaden am Benz zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallfahrer oder zu dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

