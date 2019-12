Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Sexuelle Belästigung in Herborn - Spanner am Fenster - Reifen platt - Leergut + Roller weg - Unfall in Dillenburg - Drogenfahrer gestoppt - Wohnungseinbrüche - Vandalen in Lotteschule - Pkw beschädigt

Dillenburg (ots)

--

Haiger-Offdilln: Reifen platt gestochen -

Rund 100 Euro wird die Besitzerin eines braunen VW Passat aufbringen müssen, nachdem ihr Unbekannte einen Reifen ihres Kombis platt stachen. Am Samstagabend (07.12.2019), gegen 21.10 Uhr entdeckte sie den Schaden an dem im Schlehenweg geparkten Wagen. Wann genau die Täter in die Reifenflanke stachen, ist derzeit nicht bekannt. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Einbruch zielt auf Leergut -

Fünf Leergutkisten von Krombacher ließen Diebe aus einer Garage am Ewersbacher Sportplatz mitgehen. Zwischen Freitagabend (06.12.2019), gegen 18.00 Uhr und Sonntagmorgen (08.12.2019), gegen 09.50 Uhr knackten sie das Schloss des Tores und griffen sich die Kisten. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeug in der genannten Zeit am Sportplatz auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9180 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg-Frohnhausen: Roller gestohlen -

In Frohnhausen wurde zwischen Freitagmittag (06.12.2019), gegen 12:00 Uhr und Sonntagmorgen (08.12.2019), gegen 10:30 Uhr ein schwarzer Roller von Honda mit dem Kennzeichen 667RBE sowie ein Motorradhelm gestohlen. Die Täter schlugen im Blumenweg zu und verschwanden mit ihrer rund 200 Euro teuren Beute. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Citroen übersehen -

Leichte Verletzungen zogen sich die Beteiligten eines Unfalls am Samstagmittag (07.12.2019) in der Bismarkstraße zu. Gegen 13.15 Uhr wollte der Fahrer eines Subarus von der Bismarkstraße nach links in die Döngesstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Citroen. Der 28-jährige Fahrer im C2 konnte weder ausweichen noch bremsen und prallte in die Front des Legacys. Der 55-jährige Unfallfahrer aus Dillenburg klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in der Brust. Sein in Herborn lebender Unfallgegner erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Der Subaru musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Citroen war noch fahrtüchtig. Der Blechschaden summiert sich auf rund 7.000 Euro.

Dillenburg und Wetzlar: Drogenfahrten, Munition und ein nicht zugelassener Opel -

Dillenburger und Wetzlarer Polizisten zogen am Wochenende Drogenfahrer aus dem Verkehr.

Am Samstagnachmittag (07.12.2019), gegen 15.45 Uhr, stoppte Ordnungshüter auf der B277 bei Niederscheld einen Ford Fokus. Der 30-jährige Fahrer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen und hatte eine geringe Menge an Marihuana im Geldbeutel. Für den Herborner folgten eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Marihuanas.

Am späten Samstagabend, gegen 23.20 Uhr erwischte es in der Frankfurter Straße in Dillenburg den 31-jährigen Fahrer eines Opel Vectras. Der Dillenburger stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, zudem waren die an dem Vectra angebrachten Kennzeichen nicht für den Opel ausgegeben. Auch er musste sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem wird er sich wegen Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis sowie wegen Zulassungsverstöße verantworten müssen. Bei seinem 34-jährige Mitfahrer entdeckten die Polizisten 20 Schuss Kleinkalibermunition. Sie stellten die Patronen sicher und ermitteln wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den in Dillenburg lebenden Mann.

In der Nauborner Straße in Wetzlarer nahmen Polizisten am Sonntagmittag (08.12.2019) den Fahrer eines 5-er BMW vorläufig fest. Auch der 44-jährige Wetzlarer stand unter Drogeneinfluss. Nach der Blutentnahme durfte er die Wache wieder verlassen.

Am Sonntagabend (08.12.2019) überführten Ordnungshüter einen weiteren Drogenfahrer. Er war gegen 19.40 Uhr mit seinem Ford Fiesta im Dillenburger Stadtteil Frohnhausen unterwegs. Ein Drogenschnelltest wies dem 22-jährigen Dillenburger die Einnahme von Amphetamin sowie THC nach. Außerdem hatte er eine geringe Menge an Marihuana einstecken.

Herborn: Im Park belästigt / Polizei bittet um Mithilfe -

Am frühen Sonntagmorgen (08.12.2019) belästigte ein Unbekannter im Stadtpark eine 30-jährige Frau. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter machen können.

Gegen 00.50 Uhr war die Herbornerin zu Fuß auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Sie bog in den Stadtpark ab, um ihn in Richtung Dillturm zu durchqueren. Etwa in Höhe des Spielplatzes hörte sie, wie sich ihr jemanden von hinten rennend bzw. joggend näherte. Sie drehte sich um, worauf der Mann langsamer auf sie zu kam. Sie ging weiter, bis der Unbekannte plötzlich seitlich von hinten seinen Arm um ihre Hüfte legte. Bevor sie reagieren konnte berührte der Mann sie im Schritt. Sie stieß in von sich und schrie ihn an. Der Unbekannte ging nun vor ihr her, bis das Opfer die Straße "Am Dillturm" erreichte. Währenddessen brabbelte der Täter etwas Unverständliches. Letztlich verschwand der Mann über die Turmstraße in Richtung Kreisverkehr.

Das Opfer schätzt das Alter des Unbekannten auf Ende dreißig bis Ende vierzig Jahre. Er war zwischen 170 und 175 cm groß, hatte ein südländisches Aussehen mit brauner Hautfarbe und wirkte gepflegt. Seine kurzen schwarzen Haare waren zurückgegelt und an den Seiten kürzer geschnitten. Er trug eine schwarze Daunenjacke, darunter einen dunklen, anthrazitfarbenen Pullover mit Aufdruck und eine schlabbrig geschnittene Jeans mit helleren Flecken.

Die Kriminalpolizei in Dillenburg ermittelt wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen:

- Wer hat den Vorfall in der Nacht von Samstag auf Sonntag, nach 00.50 Uhr im Stadtpark beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Täters machen? - Wem ist der Mann vorher oder nachher in der Herborner Innenstadt aufgefallen?

Hinweise nehmen die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 und die Kollegen in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Herborn: Spanner hebt Rollladen an -

In der Nacht von Samstag (07.12.2019) auf Sonntag (08.12.2019) trieb ein Spanner in der Dollenbergstraße sein Unwesen. Gegen 00.15 Uhr kehrte die Bewohnerin nach Hause zurück. Der Rollladen eines zum Hof gelegenen Fensters war geschlossen. Plötzlich bemerkte die junge Frau, wie der Rollladen hochgeschoben wurde und jemand in das Zimmer hineinschaute. Sie schrie ihn an und drohte die Polizei zu rufen. Daraufhin floh der Unbekannte. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind in diesem Zusammenhang um kurz nach Mitternacht in der Dollenbergstraße Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr-Erda: Wohnungseinbruch -

Am Sonntag (08.12.2019) suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus in der Straße "Zu den Linden" auf. Zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr verschaffte sich die Täter Zutritt über ein Fenster und durchwühlten auf der Suche nach Beute sämtliche Zimmer. Ob den Tätern Beute in die Hände fiel, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Einbrecher am Sonntagnachmittag beobachteten oder denen in der Straße "Zu den Linden" Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Windschutzscheibe eingeschlagen -

Am Samstag (07.12.2019), zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Windschutzscheibe eines weißen VW UP! ein. Der Kleinwagen stand zum Tatzeitpunkt in der Eduard-Kaiser-Straße in Wetzlar. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Scheibe eingeschlagen -

In der Wetzlarer Bahnhofstraße beschädigten Unbekannte die Scheibe eines Geschäfts. Die Täter schlugen zwischen Donnerstag (05.12.2019), gegen 20:15 Uhr und Freitag (06.12.2019), gegen 09.35 Uhr ein Loch in die Scheibe der Eingangstür. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Vandalen in der Lotteschule -

Zwischen Donnerstag (05.12.2019), gegen 16:00 Uhr und Freitag (06.12.2019), gegen 08:00 Uhr drangen Unbekannte in die Aula der Lotteschule in Wetzlar ein. Sie öffneten Fenster und verbarrikadierten die Eingangstür mit Stühlen und Tischen. Nach einer ersten Einschätzung der Schulleitung wurde nichts gestohlen. Angaben zu Sachschäden können noch nicht gemacht werden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Leun- Biskirchen: Einbruch in Einfamilienhaus -

Am Samstag (07.12.2019), zwischen 15:30 Uhr und 22:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hain" in Biskirchen ein. Die Täter hebelten das Schlafzimmerfenster auf und durchsuchten die Räume. Sie ließen Bargeld und Schmuck von bisher unbekanntem Wert mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Schöffengrund-Niederquembach: Einbrecher durchwühlen Wohnungen in Mehrfamilienhaus -

In einem Mehrfamilienhaus in der "Oberen Weingartenstraße" stiegen Einbrecher in zwei Wohnungen ein. Die Täter verschafften sich Zutritt zum Treppenhaus und machten sich im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss an den Wohnungstüren zu schaffen. Sie durchwühlten die Zimmer, ließen aber nach Einschätzung der Bewohner keine Wertsachen mitgehen. Die Einbruchschäden summieren sich auf insgesamt 300 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Diebe am Freitag (06.12.2019), zwischen 08.10 Uhr und 15.45 Uhr zuschlugen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

