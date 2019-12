POL-LDK: Mit Alkohol und Drogen am Steuer - Unfallfahrer mit Promille - Schild in Edingen abgeknickt - Hakenkreuze in Allendorf - Wohnungseinbruch - Graffiti in Braunfels

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Mit Alkohol und Drogen am Steuer - Unfallfahrer mit Promille - Schild in Edingen abgeknickt - Hakenkreuze in Allendorf - Wohnungseinbruch - Graffiti in Braunfels -

Dillenburg

--

Dillenburg-Eschenburg: Mit Alkohol und Drogen am Steuer -

Die Dillenburger Polizei ermittelt derzeit gegen zwei 29 und 30 Jahre alten Männer. Ihnen werfen die Ordnungshüter vor, unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol Pkw gesteuert zu haben. Am Donnerstag (12.12.2019), gegen 12.10 Uhr kontrollierten die Schutzleute in der Frankfurter Straße in Dillenburg den 30-jährigen Fahrer eines VW Golf. Dem in Aßlar lebenden Mann wiesen sie mit einem Schnelltest die Einnahme von Amphetamin nach. Am frühen Freitagmorgen (13.12.2019), gegen 04.40 Uhr erwischte es in Eschenburg-Wissenbach den Fahrer eines Renault Clio. Der 29-jährige Eschenburger pustete 1,68 Promille und stand offensichtlich zusätzlich noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ärzte nahmen den beiden Blutproben ab. Der Eschenburger musste zudem seinen Führerschein bei den Ordnungshütern zurücklassen.

Herborn-Seelbach: Mit Promille Auto gedotzt -

Einen Blechschaden von rund 25.000 Euro verursachte ein 22-jähriger Opel-Fahrer gestern Abend (12.12.2019) in der Hohen Straße. Gegen 21.20 Uhr war er mit seinem Astra in Richtung des ehemaligen Kasernengeländes unterwegs. In Höhe einer Gaststätte kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort geparkten Audi A6. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkten die Alkoholfahne des Herborners und ließen ihn pusten. Sein Alkoholtest brachte es auf 1,27 Promille. Es folgten eine Blutentnahme auf der Herborner Wache sowie die Sicherstellung seines Führerscheins. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Unfallfahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Sinn-Edingen: Schild abgeknickt -

In der Brückenstraße knickten unbekannte Vandalen den Masten eines Schildes um. In der Nacht von Samstag (07.12.2019) auf Sonntag (08.12.2019) machten sich die Täter an dem Hinweisschild für die Mitfahrgemeinschaft nach Greifenstein zu schaffen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Hinweise erbitten die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050

Greifenstein-Allendorf: Hakenkreuze geschmiert -

Nach Schmierereien am Sportheim der Allendorfer Kicker ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei in Wetzlar wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Am gestrigen Donnerstag (12.12.2019), gegen 12.30 Uhr wurden die Farbschmierereien am Stadion in der Straße "Zum Scheidt" entdeckt. Die Täter sprühten an der Hausfront mit weißer und pinker Farbe ein Hakenkreuz mit einem Smily und den Schriftzug "Fuck You" auf und ließen auf einer Holzwand des Grillhauses nochmal diesen Schriftzug sowie ein weiteres Hakenkreuz zurück. Wann genau die Sprayer am Sportgelände schmierten, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar: Einfamilienhaus durchwühlt -

Nach einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Mühlstück" bittet die Kriminalpolizei Wetzlar um Mithilfe. Die Täter hebelten ein Kellerfenster auf und kletterten ins Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räume. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner machten die Diebe keine Beute. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe am Donnerstagabend (12.12.2019), zwischen 18.20 Uhr und 21.30 Uhr beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Mühlstück aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: 2x Graffiti gesprüht -

Im Kurpark, an der ehemaligen Gärtnerei, sowie am Haus des Gastes in der Gartenstraße verewigten sich unbekannte Sprayer. Zwischen dem 07.12.2019 (Samstag) und dem 09.12.2019 (Montag) brachten die Täter Sprühfarbe auf Wände auf. Hinweise zu den Tätern erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

