Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Am gestrigen Mittwoch, ereignete sich gegen 18:00 Uhr in der Schreiberstraße folgender Verkehrsunfall:

Ein unbekannter Autofahrer befuhr nach Angaben der weiteren Unfallbeteiligten die Schreiberstraße in westliche Richtung. An der Ampel Kronenbrücke ordnete er sich vor einem Lkw und hinter einer Autofahrerin ein. Im weiteren Verlauf im Bereich der Kraftfahrstraße unterschritt der Unbekannte dann den Abstand zur vorausfahrenden Autofahrerin, scherte auf den linken Fahrstreifen aus, überholte sie, scherte vor ihr wieder ein und bremste bis zum Stillstand ab. Die Autofahrerin konnte noch rechtzeitig abbremsen, der ihr folgende Lkw schaffte dies nicht mehr und fuhr auf sie auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe, verletzt wurde niemand.

Als der Lkw-Fahrer ausstieg und mit der Autofahrerin zu reden beschleunigte der unbekannte Autofahrer und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Westen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu Pkw oder Fahrer machen können werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei unter Tel: 0761-8823100 in Verbindung zu setzen.

