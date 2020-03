Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 25. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Müll- und Altpapiercontainer geraten in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am frühen Mittwochmorgen, gegen 03:45 Uhr, der Inhalt eines auf einem Hinterhof in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße abgestellten Müllcontainers in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Neben dem Müllcontainer, welcher vollständig zerstört wurde, wurden auch Teile der Fassade des an dem Hof angrenzenden Hauses beschädigt. Vier Stunden zuvor hatte der Inhalt eines Altpapiercontainers in Fümmelse, dortiger Parkplatz des Kleingartenvereines, gebrannt. Auch hier konnte die Feuerwehr das Feuer ablöschen. Bereits am frühen Dienstagmorgen war der Inhalt mehrerer Altpapiercontainer, welche auf dem Schützenplatz in Wolfenbüttel abgestellt waren, in Brand geraten. Zum jeweils entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen, auch bezüglich eines eventuellen Tatzusammenhanges, wurden aufgenommen. Eine vorsätzliche Brandlegung kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

