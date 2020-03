Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Einladung von Medienvertretern anlässlich der Vorstellung der polizeilichen Verkehrsunfallstatistik 2019.

Hiermit lade ich interessierte Medienverteter anlässlich der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2019 am 27.03.2020, 10:00 Uhr, in die Dienststelle in Salzgitter-Lebenstedt, Joachim-Campe-Straße 21, herzlich ein.

Einbruch in eine Betreuungseinrichtung.

Salzgitter, Lebenstedt, Entenspill, 20.03.2020, 12:00 Uhr-23.03.2020, 07:00 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang auf das Gelände einer Betreuungseinrichtung und brachen im weiteren Tatverlauf einen auf dem Gelände befindlichen Geräteschuppen auf. Die Täter betrieben einen Vandalismus und flüchteten offensichtlich ohne Diebesgut. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

