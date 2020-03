Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 24.03.2020 für den Bereich Peine.

Salzgitter (ots)

Turnhalle wurde von Tätern beschmiert.

Adenstedt, Große Straße, 16.03.2020, 16:00 Uhr-17.03.2020, 08.00 Uhr. Mehrere Flächen der Turnhalle in Adenstedt wurden durch die derzeit unbekannten Täter mittels Farbe beschmiert. Es entstand hierdurch ein Schaden von 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750 in Verbindung zu setzen.

