POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 24. März 2020:

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an PKW

Sonntag, 22.03.2020, 21:30 Uhr, bis Montag, 23.03.2020, 13:00 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag beschädigten bislang unbekannte Täter einen im Gemeindeweg in Groß Stöckheim abgestellten goldenen Mercedes, C 220. Der oder die Täter zerkratzten den Lack an mehreren Stellen. Weiterhin wurde die Windschutzscheibe teilweise zerstört und das vordere Kennzeichen entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Pedelec aus Fahrradkeller gestohlen

Samstag, 21.03.2020, 13:00 Uhr, bis Montag, 23.03.2020, 11:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Richter-Straße ein angeschlossen abgestelltes Pedelec der Marke HFB, Typ Paris, im Wert von zirka 1300 Euro. Tatzeit: Samstag, 21.03.2020, 13:00 Uhr, bis Montag, 23.03.2020, 11:00 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Denkte: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Montag, 23.03.2020, gegen 22:40 Uhr

Am Montagabend ereignet sich auf der Leipziger Straße in Groß Denkte ein Verkehrsunfall, bei dem der 42-jährige Fahrer eines PKW nach links von seinem Fahrstreifen abgekommen war und mit dem PKW gegen eine Verkehrsinsel gestoßen war. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim mutmaßlichen Fahrer fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,49 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt.

