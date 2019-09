Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gemeinschädliche Sachbeschädigung an einer Blitzanlage

Rheine (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Donnerstagmorgen (26.09.2019), gegen 05.00 Uhr, die vier Glasscheiben des mobilen Blitzgerätes mit Farbe besprüht, sodass das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß genutzt werden konnte. Die mobile Blitzanlage stand im Innenstadtbereich auf dem Staelskottenweg. Die Beamten haben die Ermittlungen zu dieser gemeinschädlichen Sachbeschädigungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, 05971/ 938 - 4215.

