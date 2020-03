Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.03.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter drangen in eine Gartenlaube ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Rohrkamp, 21.03.2020, 14:00 Uhr-22.03.2020, 10:30 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand gelangten die Täter durch ein Fenster in eine Gartenlaube und entwendeten aus dem Inneren ein Gartengerät. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

Mutmaßliche Täter können nach Einbruch durch die Polizei gestellt werden.

Salzgitter, Lebenstedt, Hans-Böckler-Ring, Schulkomplex, 22.03.2020, 15:10 Uhr. Eine Hinweisgeberin habe die Beamten auf eine zerschlagene Scheibe angesprochen, welche sie im Bereich des Schulkomplexes festgestellt habe. Nach dem Eintreffen der Beamten am Tatort konnten sie in der Schule im Bereich einer Cafeteria drei junge Männer im Alter von 15-16 Jahren feststellen, die offensichtlich Gegenstände aus den Räumlichkeiten in ihren Armen hielten. In der Cafeteria und auch außerhalb des Gebäudes stellten die Beamten Taschen fest, die zum Teil mit Diebesgut gefüllt waren. Bei dem Diebesgut handelte es sich um Lebensmittel. Die Jugendlichen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben, gegen sie ermittelt nun die Polizei. Die Schadenshöhe beträgt ca. 3.000 Euro.

