POL-ROW: ++ Randalierer im Metronom - Bundespolizei bittet um Unterstützung ++ Fundunterschlagung fliegt auf ++ Fenster vom Eis-Café eingeworfen ++ Unachtsam gegen geparktes Auto gefahren ++

Randalierer im Metronom - Bundespolizei bittet um Unterstützung

Rotenburg. Mehrere Beamte der Rotenburger Polizei haben am Mittwochnachmittag im Rotenburger Bahnhof einen Randalierer aus dem Metronom geholt. Ein Beamter der Bundespolizei hatte sich gegen 15 Uhr bei seinen Rotenburger Kollegen gemeldet und von dem Schwarzfahrer ohne gültiges Ticket berichtet. Da der 50-jährige Mann sich von ihm nichts sagen ließ und mittlerweile ein Zugabteil verdreckt hatte, forderte der Bundesbeamte Unterstützung aus Rotenburg an. Vier Polizisten trugen den Widerspenstigen aus dem Zug. Der Mann muss sich jetzt wegen der Beförderungserschleichung verantworten und darf auch für den Polizeieinsatz tief in die Tasche greifen.

Fundunterschlagung fliegt auf

Rotenburg. Drei Jugendliche haben am Mittwochnachmittag vor dem Penny-Markt an der Mühlenstraße ein Portemonnaie gefunden. Anstatt den Fund abzugeben, plünderten sie die Geldbörse und teilten das Bargeld untereinander auf. Das leere Portemonnaie warfen sie in ein Gewässer. Von dem gefundenen Geld kauften sich die drei Guthabenkarten. Am Abend flog alles auf. Einer der jugendlichen Finder verplauderte sich zu Hause. Er wurde auf direktem Weg zur Polizei geschickt. Dort beichtete er die Fundunterschlagung. Am Donnerstag wollen sich die drei Jugendlichen auf die Suche nach dem Portemonnaie machen. Darin befinden sich die Personalien der/s Geschädigten. Den Verlust hat sie oder er bislang nicht angezeigt.

Fenster vom Eis-Café eingeworfen

Rotenburg. Unbekannte haben am Mittwochabend kurz vor 23 Uhr die Fensterscheibe eines Eis-Cafés an der Großen Straße zerstört. Einen Stein, den sie aus der Straßenpflasterung lösten, warfen sie gegen das Glas. Dann liefen die Täter in unbekannte Richtung davon. Die Polizei geht von einem Schaden von einigen hundert Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/9470 an die Rotenburger Polizei.

Unachtsam gegen geparktes Auto gefahren

Stemmen. Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein 28-jähriger Mann am Mittwochnachmittag in der Großen Straße mit seinem Wagen in das Heck eines geparkten Fahrzeugs gefahren. Bei dem Aufprall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Unfallverursacher gab an, dass er von der tiefstehenden Sonne geblendet worden war. Tatsächlich stellte sich jedoch heraus, dass der Mann leicht unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund siebentausend Euro.

BMW fährt auf BMW auf - 21-jähriger Fahrer verletzt

Bremervörde. Ein 21-jähriger Autofahrer hat am Mittwochnachmittag bei einem Auffahrunfall auf der B 74 leichte Verletzungen erlitten. Der Mann war gegen 14 Uhr mit seinem BMW auf der Stader Straße in Richtung Stade unterwegs. Hinter ihm fuhr ein 31-jähriger Autofahrer, ebenfalls mit einem BMW. Als ein anderes Fahrzeug vor ihnen nach links in die Gnattenbergstraße abbiegen wollte, musste der 21-Jährige hinter dem Abbieger stoppen. Der 31-jährige BMW-Fahrer erkannte diese Situation vermutlich zu spät und fuhr auf das Heck des Vordermanns auf. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund fünftausend Euro.

