Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil) BMW M4 rutscht wegen Schneematsch gegen Planke 4.2.20, 9 Uhr

Zimmern ob Rottweil (ots)

Wegen Schneematsch und nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Dienstagmorgen auf der A 81 zwischen Rottweil und Oberndorf am Neckar ein 53-jähriger Fahrer eines BMW M4 ins Schleudern geraten und dann gegen die Leitplanke geprallt. Der Fahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis wurde dabei nicht verletzt, jedoch entstand an dem 360 PS starken Sportwagen ein Schaden von mindestens 8.000 Euro. Das Auto musste nach dem Unfall abgeschleppt werden, weil es nicht mehr fahrbereit war.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell