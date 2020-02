Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen

Villingen) Unfallflucht (03.02.2020)

Villingen-Schwenningen / Villingen (ots)

Einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, der vermutlich beim Ein- oder Ausparken am Montag im Zeitraum von 07.30 Uhr und 13 Uhr an der Einmündung Vom-Stein-Straße / Hans-Amann-Straße, gegen den hinteren linken Kotflügel eines dort abgestellten Renault fuhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

