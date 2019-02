Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand an der Ems

Greven (ots)

In der Nacht zum Dienstag (26.02.2019) fuhr eine Polizeistreife auf der Nordwalder Straße in Richtung Innenstadt. Als die Beamten die Emsbrücke erreichten, sahen sie im Bereich des Deiches einen brennenden Gegenstand. Sofort begaben sie sich dorthin, wo sie einen brennenden Traktorreifen feststellten. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Offensichtlich ist der Reifen vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Den Spuren zufolge war das brennende Rad den Deich hinunter gerollt worden. Unten angekommen, drückte er den Zaun nieder und blieb dann immer noch brennend auf dem Grundstück liegen. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell