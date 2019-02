Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Rodde, Diebstahl

Rheine (ots)

In einem zurzeit unbewohnten Wohnhaus an der Straße "Auf dem Brink" in Rodde haben sich am Montag (25.02.2019) Diebe aufgehalten. Die Geschädigten hatten sich während des Tages in dem Gebäude aufgehalten und dieses dann gegen 16.30 Uhr verlassen. Um 22.15 Uhr kehrten sie nochmal zurück und stellten dabei Licht in einem Zimmer fest. Als sie das Haus betraten, hörten sie Schritte im Obergeschoss. Sofort informierten sie die Polizei. Es konnten in dem Einfamilienhaus und in der Nähe keine Personen mehr angetroffen werden. Die Täter hatten offenbar ein Fernsehgerät auf dem Boden zum Abtransport bereitgestellt. Zudem hatten sie etwas Bargeld gefunden und mitgenommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

