Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Erneuter Diebstahl von hochwertigen Kompletträdern (31.01.20120 - 03.02.2020)

Tuttlingen (ots)

Erneut wurden auf dem Gebrauchtwagengelände eines Autohauses in der äußeren Stockacher Straße hochwertige Kompletträder mit Aluminiumfelgen im Wert von etwa 3.000 Euro entwendet. Unbekannte Täter stiegen hierzu in das umzäunte Betriebsgelände des Autohauses und öffneten einen dort zum Verkauf abgestellten Mercedes-Benz E-Klasse, an dem sie eine Seitenscheibe einschlugen. Aus dem Pkw entwendeten sie die im Fahrzeuginnern gelagerten Aluminiumfelgen mit Sommerreifen der Größe 245 / 45 R 18. Am Fahrzeug selbst richteten die Tatverdächtigen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro an.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Tatverdächtigen auch in diesem Fall im Bereich der oberhalb des Autohauses verlaufenden Bundesstraße 14 und über die Straße "Kleines Öschle" zum und vom Tatort bewegten. Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen, ein Transportfahrzeug oder den Verbleib der entwendeten Kompletträder geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

Bereits in der Nacht zum Dienstag, 28.01.2020, wurden bei dem Autohaus Kompletträder von einem Pkw entwendet. Die hierzu am 29.01.2020 durch das Polizeipräsidium Konstanz veröffentlichte Pressemeldung ist über die nachfolgend genannte Fundstelle abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/4506071

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell