Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fluorn-Winzeln) Golf gegen Elektroauto 04.02.2020, 08:40 Uhr

Fluorn-Winzeln (ots)

Zu einem Unfall mit einem Elektro-Kleinwagen ist es am Dienstagmorgen in Winzeln gekommen. Ein 32-jähriger VW Fahrer, der von der Zollhausstraße kam, übersah dort an der abknickenden Rottweiler Straße den 65-jährigen Fahrer des elektrisch fahrenden Mitsubishi, als er in die Vorfahrtsstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden von 6000 EUR. Sowohl der VW Golf als auch der Mitsubishi i-MiEV waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

