Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen i.W.: Versuchter Diebstahl von E-Bike - Polizei sucht weitere Zeugen

Freiburg (ots)

Zwei bislang Unbekannte versuchten am Mittwoch, 13.05.2020 gegen 12.00 Uhr, ein E-Bike von einem Fahrradständer am Bahnhof in Hausen-Raitbach zu stehlen. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss gesichert und die beiden Männer versuchten mehrfach durch ruckartiges Ziehen und Reißen das Fahrrad aus der Sicherung zu bekommen. Dies gelang ihnen nicht, allerdings entstand am E-Bike Sachschaden in Höhe von über 500 Euro. Die beiden jungen Männer konnten von einem Zeugen bei der Tatausführung beobachtet werden. Sie waren beide dunkel gekleidet und trugen Rucksäcke bei sich. Einer hatte eine schwarze Basecap auf und trug auffällig weiße Turnschuhe. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht weitere Zeugen, denen die beiden Männer am Mittwoch aufgefallen waren und weitere Hinweise geben können.

