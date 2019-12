Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kirchen - Verkehrsunfall Sachschaden

Kirchen (ots)

Ein 65-Jähriger Pkw-Fahrer verursachte am Sonntagnachmittag in Kirchen einen Verkehrsunfall. Beim Vorbeifahren hatte er den Außenspiegel eines in der Hauptstraße geparkten Pkw touchiert und leichten Sachschaden verursacht. Da der Geschädigte nicht ausfindig gemacht werden konnte, meldete sich der 65-Jährige bei der Polizei.

