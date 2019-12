Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, Bahnhofstr. 7 (ots)

Am Sa., 30.11.2019, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw Citroèn C2 von den Parkflächen in Höhe der dortigen Pizzeria, neben der B 62, auf die Bundesstraße (Bahnhofstraße) in Richtung Betzdorf auf. Nach Zeugenangaben war sein Fahrzeug dabei total beschlagen, so dass er keine Sicht nach vorne hatte. Nach wenigen Metern überfuhr er dann eine mittig auf der Straße befindliche Verkehrsinsel und die beiden darauf angebrachten Verkehrszeichen ("rechts vorbei"). Am PKW des 20-Jährigen entstand nicht unerheblicher Schaden. Die beiden Verkehrszeichen wurden ebenfalls beschädigt.

