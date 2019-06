Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ohne Worte! - 53-Jähriger hetzt gegen Mutter mit Kind - Bundespolizei nimmt "alten Bekannten" in Gewahrsam

Hagen - Greven (ots)

Ein 53-jähriger Hagener äußerte sich gestern Abend (27. Juni) am Hagener Hauptbahnhof in volksverhetzender Art und Weise gegenüber eine 34-jährigen Frau. Diese war in Begleitung ihres Kleinkindes.

Gegen 19:00 Uhr hielt sich der Mann aus der am Hagener Hauptbahnhof ansässigen Trinkerszene am Haupteingang auf. Als er dort eine 34-jährige Frau aus Greven erblickte, beleidigte er diese als "Scheiss Ausländerin", wobei es sich bei der Beleidigung noch um die harmlosere Entgleisung des Mannes handelte. Die Frau und ihr Kind wurden durch das Verhalten des Hageners eingeschüchtert und informierten kurz darauf die Bundespolizei.

Bundespolizisten fahndeten nach dem Mann und konnten ihn kurz darauf auf dem Vorplatz feststellen. Dort "begrüßte" er die Einsatzkräfte, indem er diesen seinen Mittelfinger zeigte. Zur Ausnüchterung wurde er in Gewahrsam genommen.

Gegen den wegen zahlreicher Straftaten polizeibekannten Mann wurde ein Strafverfahren wegen Volksverhetzung eingeleitet.

