Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Wallmenroth (ots)

Am Sonntagmittag, den 01.12.2019, wurde ein 40-Jähriger Pkw-Fahrer in der Wallmenrother Hauptstraße zur Verkehrskontrolle angehalten. Der 40-Jährige gab sofort zu, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Jedoch erkannten die Beamten im Portmonee des Pkw-Fahrers einen rosa Papp-Führerschein. Der Führerschein war verfälscht worden. Das Bild war ausgetauscht und der Name geändert. Den Pkw hatte der 40-Jährige ohne Kenntnis des Halters unberechtigt geführt. Gegen den 40-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Unbefugten Gebrauch eines Kraftwagens eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

