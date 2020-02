Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall nach Notlage

Gütersloh (ots)

Verl (MK) - Am Samstagmittag (22.02., 13.00 Uhr) befuhr ein 80-jähriger Rietberger mit seinem Audi die Thaddäusstraße in Verl-Sürenheide in auffälliger Fahrweise. Hierbei fuhr der Audi-Fahrer mehrfach in den Gegenverkehr und wieder zurück auf die eigene Fahrspur. Im Einmündungsbereich der Insterburger Straße kollidierte der Audi-Fahrer mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 37-jährigen Verlers.

Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Eine vorsorglich eingesetzte Rettungswagenbesatzung stellte nach der Ersthilfe eine internistische Notlage des 80-Jährigen Rietbergers fest und transportierte den Mann in ein Bielefelder Krankenhaus.

Die Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall erheblich beschädigt, so dass beide durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden mussten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von 12 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell