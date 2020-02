Polizei Gütersloh

POL-GT: Mülltonnenbrand in Steinhagen - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Am Samstagmorgen (22.02., 01.45 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über brennende Mülltonnen an einem Mehrfamilienhaus an der Brahmsstraße informiert.

Insgesamt fingen zehn Mülltonnen Feuer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand derzeitigen Erkenntnissen nach kein Gebäudeschaden. Zeugen berichteten von einem lauten Knall unmittelbar vor der Brandentdeckung aus der Richtung der Mülltonnen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Feststellungen im Bereich Steinhagen Brahmsstraße gemacht? Wer hat Personengruppen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

