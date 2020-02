Polizei Gütersloh

POL-GT: Parkplatzunfall - Verursacher flüchtet

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Am Freitagmittag (21.02., 13.30 Uhr) befuhr ein bis dahin unbekannter Mann mit einem VW Golf einen Parkplatz an der Bahnhofstraße in Rietberg. Im Vorbeifahren touchierte der Golf-Fahrer den geparkten Mercedes eines 28-jährigen Mannes aus Rietberg. Anschließend fuhr er fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Das Geschehen wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet, die sich das Kennzeichen des VW Golf notierte.

Spätere Ermittlungen führten zu dem 76-jährigen Fahrer des VW Golf. Gegen den Rietberger wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell