Polizei Gütersloh

POL-GT: Alkohol - Pkw-Fahrer touchiert Bus und flüchtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Freitagabend (21.02., 19.30 Uhr) befuhr ein 34-jähriger Gütersloher mit seinem VW Polo die Haller Straße aus Isselhorst kommend. In Höhe einer Haltestelle fuhr der VW-Fahrer an einem haltenden Bus vorbei. Beim Einscheren touchierte der 34-Jährige den Bus, so dass ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstand. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der 44-jährige Busfahrer folgte dem VW-Fahrer daraufhin, machte hierbei mit Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam, um den VW-Fahrer zum Anhalten zu animieren. Erst an der Wohnanschrift hielt der 34-Jährige mit seinem VW Polo an.

Die zwischenzeitlich verständigte Streifenwagenbesatzung traf kurz darauf ebenfalls ein und stellte unmittelbar Alkoholgeruch in der Atemluft des 34-Jährigen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Annahme, so dass dem VW-Fahrer in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein des 34-Jährigen sichergestellt.

