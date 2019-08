Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl - Mobiltelefon entwendet wegen Wespen

Bünde (ots)

(um) In einem Schnellrestaurant auf der Außenterrasse kam es gestern, gegen 16:00 Uhr, zu einem Diebstahl. Jugendliche mussten aufgrund dort störender Insekten ihr Essen mit in das Restaurant an der Blankensteinstraße nehmen. Ein vergessenes Mobiltelefon der Marke Samsung Typ S10 auf dem Tisch an der Außenterrasse war wenige Minuten nach Bemerken durch bislang unbekannte Täter gestohlen bzw. unterschlagen worden. Das Mobiltelefon hat einen Wert von etwa 700.- Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

