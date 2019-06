Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0699

Nach einer Verkehrsunfallflucht am 20. Juni an der Wittekindstraße in Lünen sucht die Polizei Zeugen. Ein 17-jähriger Mofafahrer aus Lünen wurde dabei leicht verletzt.

Seinen ersten Angaben zufolge war er gegen 8.40 Uhr mit seinem Mofa in Richtung Osten unterwegs. Etwa in Höhe eines Lebensmittel-Discounters verließ plötzlich ein Auto von rechts kommend die dortigen Parkbuchten. Dabei übersah der Fahrer den 17-Jährigen offenbar. Dieser musste ausweichen und stürzte dabei.

Der Autofahrer erkundete sich noch, ob ihm etwas passiert sei. Dies verneinte der Jugendliche jedoch in seiner ersten Aufregung und das Fahrzeug setzte seinen Weg fort. Nach dem Unfall stellte sich heraus, dass der Lüner leichte Verletzungen erlitten hatte und Sachschaden an seinem Mofa entstanden war.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem beteiligten Auto und/oder seinem Fahrer machen können. Es soll sich um ein dunkles Fahrzeug gehandelt haben. Hinweise gehen bitte an die Polizeiwache in Lünen unter Tel. 0231/132-3121.

