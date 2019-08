Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Mutwillige Zerstörung an Grundschule

Löhne (ots)

(um) Gestern, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, gegen 20:25 Uhr, beobachtete ein Zeuge mehrere Personen auf dem Dach des Schulgebäudes am neuen Kamp. Der Mann konnte weit entfernt die Personen an den dortigen Lichtkuppeln bemerken, bevor sich diese schnell entfernten. Die verständigte Polizei stellte auf dem Dach mehrere mutwillig zerstörte Lichtkuppeln fest. Der Sachschaden an dem Allgemeingut beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

