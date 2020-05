Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Supermarkt scheiterte

Vreden (ots)

Eine gesprungene Fensterscheibe hat ein Einbrecher in der Nacht zum Montag an einem Lebensmittelmarkt in Vreden hinterlassen. Gegen 01.15 Uhr versuchte er mit einem Werkzeug eine Seitentür aufzuhebeln, scheiterte aber. Ohne in das Gebäude zu gelangen, ließ der Unbekannte von dem Objekt an der Zwillbrocker Straße ab. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell