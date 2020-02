Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Polizeipräsidium Konstanz: "Schmotziger Dunschtig" in den drei Narrenhochburgen Konstanz, Villingen und Rottweil bei sonnigem Wetter sehr gut besucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Konstanz, VS-Villingen, Rottweil (ots)

Nicht nur aus der Tradition heraus, sondern auch wegen des sehr guten und sonnigen Wetters sind die im Bereich des Polizeipräsidiums Konstanz liegenden drei Narrenhochburgen Konstanz, Villingen und Rottweil am heutigen "Schmotzigen Dunschtig" sehr gut besucht. Unter den Narrenrufen "Ho Narro", "Narri Narro" oder auch "Hu Hu Hu" sammelten sich in den drei Hochburgen jeweils mehrere tausend Zuschauer unter teils strahlend blauem Himmel, um dem närrischen Treiben und den Umzügen am heutigen "Schmotzigen" zuzusehen, aber auch, um sich selbst in Verkleidung und Kostümen daran zu beteiligen.

Nach einem ersten polizeilichen Resümee sind die noch laufenden Veranstaltungen und Umzüge sowie das närrische Treiben in Konstanz Villingen und Rottweil bis auf wenige Ausnahmen zwar ausgelassen, jedoch friedlich und ohne größere Störungen.

Dennoch mussten die eingesetzten Beamten bereits in Konstanz und Rottweil mehrfach wegen Ordnungsstörungen und gegenseitigen Körperverletzungen einschreiten, vorwiegend begangen von alkoholisierten Personen. So kam es in Konstanz nach vorangegangenen Widerstandshandlungen gegen eingesetzte Beamte auch zu drei Gewahrsamnahmen der beteiligten Personen. In Rottweil verzeichneten die Ordnungskräfte rund 60 alkoholbedingte Ordnungsstörungen. In Villingen dagegen waren am heutigen "Schmotzigen" bis dato nur wenige Störungen zu verzeichnen.

Mit dem Apell - gerne närrisch, aber auch mit gegenseitiger Rücksicht, friedlich und einem nicht zu übermäßigem Alkoholkonsum wünscht das Polizeipräsidium Konstanz allen Närrinnen und Narren eine "glückseelige Fasnet", "Ho Narro" nach Konstanz, "Narri Narro" nach Villingen und Tuttlingen sowie Hu Hu Hu nach Rottweil.

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell