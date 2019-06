Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Berufsfelderkundung bei der Feuerwehr

Dinslaken (ots)

Am heutigen Tag besuchten Schülerinnen und Schüler des Theodor-Heuss-Gymnasiums die Feuer- und Rettungswache Dinslaken im Rahmen der Berufsfelderkundung. Vor Ort wurden die fünf Mädchen und fünf Jungen von Oberbrandmeisterin Katrin Sengpiel und Brandmeisterin Mareike Mußog in Empfang genommen. Im Schulungsraum der Wache gab es einen Einblick in das Berufsbild der Feuerwehr und die Ausbildung zur Notfallsanitäterin / zum Notfallsanitäter. Im anschließenden Rundgang hatten die Jugendlichen die Möglichkeit Feuerwehr und Rettungsdienst ganz nah zu erleben. Die vielen Fragen der Schüler beantworteten die beiden Feuerwehrfrauen sehr gerne.

