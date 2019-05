Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Einbruch in Gaststätte

Bramsche (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen drangen Unbekannte in eine Gaststätte mit Hotelbetrieb in der Lindenstraße ein. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe, entriegelten das Fenster und stiegen zunächst in einen Nebenraum ein. Dort hebelten die Einbrecher eine Zwischentür auf und durchsuchten in der Folge die Gaststätte nach Wertgegenständen. Offenbar wurden die Täter dabei aber nicht fündig und gingen leer aus. Die Polizei in Bramsche bittet um Hinweise auf verdächtige Personen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05461/915300.

