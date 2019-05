Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln-Schwagstorf: Werkzeugdiebstahl im Neubaugebiet

Ostercappeln (ots)

Im Neubaugebiet Knolls Wiesen sind Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in ein Gebäude eingebrochen und haben zwei Winkelschleifer mitgenommen. Die Täter öffneten ein auf Kipp stehendes Fenster, stiegen in den Neubau ein und schauten sich darin um. Schließlich machten sie sich mit den beiden Geräten der Marke Makita aus dem Staub. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, die im Bereich des Neubaugebietes aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei. Telefon: 05471/9710.

