Polizei Bonn

POL-BN: Frau vertreibt Rollerdieb

Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Da staunte eine Frau aus Dransdorf nicht schlecht: Als sie Donnerstag, 21.05.2020, kurz nach Mitternacht aus einem Fenster ihrer Wohnung am Römweg in Dransdorf schaute, sah sie einen jungen Mann, der sich gerade sich gerade an dem Motorroller ihres Sohnes zu schaffen machte. Sofort rief sie dem Unbekannten laut zu, dass er die Finger von dem Roller lassen soll und sie die die Polizei anrufen werde. Der überraschte Tatverdächtige, der augenscheinlich in diesem Moment gewaltsam das Lenkradschloss aufgebrochen hatte, ließ den Roller fallen und lief davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Verdächtigen verlief ergebnislos. Er wurde von der Zeugin wie folgt beschrieben: 16-18 Jahre alt, sehr schlank, bekleidet unter anderem mit einer dunklen Jacke, dunklen Sportschuhen und er trug eine weiße Baseballcap. Wer Hinweise zu dem Verdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 36 der Bonner Polizei in Verbindung zu setzen. Rufnummer: 0228/150.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell