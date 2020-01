POL-GÖ: (32/2020) Nachbildung des "Schatz von Vettersfelde" verschwunden - Unbekannte Einbrecher stehlen wertvolle Repliken aus Institutsgebäude am Nikolausberger Weg

Polizeiinspektion Göttingen

Göttingen, Nikolausberger Weg Nacht zum 16. Januar 2020

GÖTTINGEN (jk) - Aus einem Seminargebäude der Universität Göttingen im Nikolausberger Weg haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag letzter Woche (16.01.20) mehrere wertvolle Repliken (siehe Bilder im Anhang, Bildquelle: Universität Göttingen, Seminar für Ur- und Frühgeschichte) gestohlen. Es handelt sich dabei um Nachbildungen des "Schatzfundes von Vettersfelde". Die hochwertigen galvanoplastischen Schaustücke aus dem frühen 20. Jahrhundert haben nach Angaben eines Verantwortlichen einen Gesamtwert von über zehntausend Euro. Nach ersten Ermittlungen der Polizei Göttingen drangen die Täter durch eine eingeschlagene Sicherheitsglasscheibe in das Institutsgebäude ein und brachen anschließend im Treppenhaus eine Glasvitrine auf, in der das Fundensemble aufbewahrt wurde. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

Für Fachfragen zu den kulturgeschichtlichen Objekten steht Dr. Immo Heske vom Seminar für Ur- und Frühgeschichte per E-Mail unter iheske@gwdg.de zur Verfügung.

