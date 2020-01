Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (31/2020) Unter Drogeneinfluss am Steuer und Radfahrer gefährdet - Polizei sucht Radfahrer

Göttingen (ots)

Göttingen, Ortsteil Elliehausen, Am Eikborn Mittwoch, 08. Januar 2020, gegen 12.20 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Beamte der Göttinger Polizei haben bereits am Mittag des 08. Januar 2020 gegen 12.20 Uhr einen vermutlich unter dem Einfluss von Drogen am Steuer sitzenden Mann aus dem Verkehr gezogen.

Der 20-Jährige fiel den Polizisten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. So kam es im Göttinger Ortsteil Elliehausen unter anderem zu einer gefährlichen Situation zwischen dem BMW-Fahrer und einem Radfahrer, welcher die Fahrbahn auf Höhe des Spielplatzes in der Straße Am Eikborn überqueren wollte. Der unbekannte Fahrradfahrer konnte glücklicherweise noch schnell reagieren und lenkte sein Fahrrad nach links. Somit konnte eine Kollision vermieden werden.

Kurz darauf konnte der BMW von den eingesetzten Polizisten gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle des 20-jährigen Fahrers stellten die Beamten fest, dass dieser auffällig stark zitterte. Vor Ort wurden weitere freiwillige Tests durchgeführt - diese bestätigten den Verdacht der Polizeibeamten. Der Autofahrer wurde daraufhin mit zur Dienststelle genommen. Hier musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt. Gegen den jungen Mann wird nun ermittelt wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung berauschender Mittel.

Die Polizei Göttingen ist nun auf der Suche nach dem Radfahrer und nimmt Hinweise unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

