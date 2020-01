Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (28/2020) Handy verloren - Finder gesucht

Göttingen (ots)

Göttingen, Goßlerstraße Samstag, 18. Januar 2020, gegen 23.55 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Am Samstagabend (18.01.2020) stieg ein 50 Jahre alter Mann in der Göttinger Goßlerstraße aus seinem Auto aus und verlor hierbei vermutlich sein Handy. Als er den Verlust am nächsten Tag bemerkte, rief er auf seinem Handy (ein Samsung Galaxy S10) an, woraufhin sich auch eine männliche Stimme meldete. Der unbekannte Finder gab an, dass sich das Smartphone im Kreuzbergring befinden würde. Kurz bevor die Abholadresse durchgegeben werden konnte, riss das Gespräch aufgrund des leeren Akkus leider ab.

Der Finder wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden, sodass ein Kontakt zum Eigentümer hergestellt werden kann!

