Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (26/2020) Unfall auf der Kreisstraße 341 zwischen Eberhausen und Güntersen - 37 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt

Göttingen (ots)

Flecken Adelebsen, Ortsteil Eberhausen, Kreisstraße 341 Dienstag, 21. Januar 2020, gegen 15.05 Uhr

ADELEBSEN (mb) - Auf der Kreisstraße 341 kam es zwischen den Ortschaften Eberhausen und Güntersen am Dienstagnachmittag (21.01.2020), gegen 15.05 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Ersten Ermittlungen zufolge befuhr der 37 Jahre alte Mann aus Adelebsen mit seinem Fiat Ducato die K 341, aus Richtung Eberhausen kommend, in Richtung Güntersen. Beim Durchfahren einer Rechtskurve geriet er mit seinem Pkw vermutlich in den unbefestigten Seitenstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Transporter geriet zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen am Straßenrand befindlichen Baum, von welchem er wieder abgewiesen wurde. In der Folge schleuderte der Pkw zurück über die Fahrbahn und kam schließlich im rechten Straßengraben zum Stehen.

Der 37-jährige Fahrer wurde in dem völlig zerstörten Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen transportierte den schwer Verletzten anschließend in ein Göttinger Krankenhaus.

An seinem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt vermutlich rund 7.000 Euro.

An der Unfallstelle waren die Freiwilligen Feuerwehren aus den Ortschaften Adelebsen, Barterode und Eberhausen mit insgesamt 34 Kameraden im Einsatz.

Die K 341 war für rund drei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Michaela Burchardt

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551 / 491-2032

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell