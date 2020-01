Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (27/2020) Tragischer Arbeitsunfall in Rosdorf - 54 Jahre alter Mann stirbt bei Sturz in Getreidesilo, 1. Fachkommissariat ermittelt

Göttingen (ots)

Rosdorf, Am Flüthedamm Dienstag, 21. Januar 2020, gegen 19.00 Uhr

ROSDORF (jk) - Auf dem Gelände eines agrargenossenschaftlichen Betriebes in Rosdorf (Landkreis Göttingen) hat sich am Dienstag (21.01.20) nach derzeitigem Stand ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Ein 54 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Eichsfeld (Thüringen) kam dabei ums Leben. Es wird angenommen, dass der Beschäftigte vermutlich im Laufe des Nachmittags während ausgeführter Arbeiten in ein Getreidesilo stürzte. Die Feuerwehr konnte den 54-Jährigen im Zuge der eingeleiteten Suchmaßnahmen nur noch tot aus dem Speicher bergen. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es aber zurzeit nicht. Das 1. Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Leichnam des Mannes wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

