Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Fußgängerin schwerverletzt

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag, um 17:00 Uhr, fuhr eine 28-jährige Autofahrerin aus Oer-Erkenschwick auf der Castrop Straße in Richtung Süden. Eine 55-jähriger Fußgängerin trat zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn und wurde von dem Auto der 28-Jährigen erfasst und schwer verletzt. Sie musste stationär in einem Krankenhaus behandelt werden. An dem Auto entstand 500 Euro Sachschaden.

