Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Haftbefehl statt Anzeige

Kaiserslautern (ots)

Wegen privater Streitigkeiten hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Mittwochnachmittag bei der Polizei in der Logenstraße gemeldet. Sein Anliegen: Er wollte Strafanzeige erstatten.

Nachdem der 34-Jährige die Sachlage geschildert hatte, mussten ihm die Polizeibeamten jedoch sagen, dass es sich um nichts strafrechtlich Relevantes handele. Ihm wurden die zivilrechtlichen Möglichkeiten erklärt.

Allerdings war der Mann nicht "umsonst" zur Polizei gekommen: Wie sich herausstellte, lag gegen den 34-Jährigen ein Haftbefehl des Amtsgerichts Tauberbischofsheim wegen falscher Versicherung an Eides statt vor. Schon zweimal war der Mann dort nicht zu seiner gerichtlichen Hauptverhandlung gekommen - und das unentschuldigt. Das Gericht stellte daraufhin den Vorführungsbefehl aus.

In Kaiserslautern wurde der Mann über Nacht in Gewahrsam genommen, und die Richterin aus Baden-Württemberg entschied am nächsten Morgen, dass der 34-Jährige jetzt bis zu seiner Gerichtsverhandlung in Haft bleibt. Er wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun auf seinen neuen Verhandlungstermin wartet. |cri

