Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kerwe-Notizen

Kaiserslautern (ots)

Das Getümmel auf der Kaiserslauterer Kerwe haben Taschendiebe zu ihren Gunsten genutzt. Am Montagabend meldete eine Frau aus dem Stadtgebiet der Polizei, dass ihr während des Kerwebesuchs auf dem Messeplatz das Handy aus der Handtasche gestohlen wurde. Die 38-Jährige hatte nicht bemerkt, dass ihr jemand in die Tasche griff - obwohl sie diese über der Schulter trug. Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein iPhone 7 im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 18 und 21 Uhr.

Während einer Streife über das Kerwe-Gelände ist Polizeibeamten am späten Mittwochnachmittag auf dem Messeplatz ein Plastiktütchen mit verdächtigem braunem Inhalt aufgefallen. Weil es sich bei der Substanz vermutlich um Betäubungsmittel handelt, wurde das Tütchen sichergestellt. Wem es gehört(e), ist unklar. Der Verlierer darf sich gerne bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße melden...

Ein weiterer ungewöhnlicher Fund war einer Streife bereits gegen 16.15 Uhr gemeldet worden: Ein kleiner Junge hatte in einer Ecke des Messeplatzes diverse Ausweisdokumente und Karten gefunden, darunter ein Personalausweis, Bankkarten, Führerschein und auch eine Bahnkarte. Der Vater des Jungen übergab die Sachen der Polizei. Zwei der Besitzer konnten ermittelt aber noch nicht erreicht werden.

Am Abend wurde die "Kerwe-Streife" auf dem Messeplatz auf Jugendliche aufmerksam, die rauchten. Bei der Überprüfung der Teenager kam heraus, dass ein Mädchen davon erst 16 Jahre alt ist. Die Schachtel Zigaretten, die es bei sich trug, wurde sichergestellt und die Mutter telefonisch in Kenntnis gesetzt. Sie willigte in die Vernichtung der Zigaretten ein.

Eine 17-Jährige, die gerade ein Getränk mit hochprozentigem Alkohol trank, fiel Polizeibeamten am späten Abend auf dem Messeplatz auf. Das Mädchen wurde angesprochen und überprüft. Sie schüttete das Glas im Beisein der Beamten aus.

Augen auf bei der Parkplatzsuche! Das gilt auch für Besucher der Oktober-Kerwe. Gegen 21 Uhr meldete sich ein junger Mann Hilfe suchend bei der Polizei, weil er und sein Kumpel mit dem Auto in einer Baustelle "eingesperrt" waren. Sie hatten den Wagen in einem Baustellenbereich in der Nähe des Messeplatzes abgestellt und waren auf die Kerwe gegangen. Als sie zurück kamen, war die Baustelle mit einem Bauzaun gesichert und die Zaunelemente mit Draht miteinander verbunden, so dass sie nicht mit dem Wagen wegfahren konnten. Eine Streife "befreite" die jungen Männer und sorgte dafür, dass die Baustelle anschließend wieder ordnungsgemäß gesichert wurde. |cri

